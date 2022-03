Vecino è sparito dai radar dell'Inter. L'addio (ormai certo) in estate ha aumentato la distanza

In estate l'Inter si prepara a dire addio a diversi uomini dello spogliatoio. In uscita da tempo, fra questi, c'è Matias Vecino, tanto che Marotta ha provato a piazzarlo già nel mercato di gennaio (Lazio e Roma su tutte), trovando però sempre il secco no del centrocampista. I saluti sono certi per giugno, e tale situazionea - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non ha fatto altro che dilatare ulteriormente le distanze tra lui e il resto del mondo nerazzurro. Certo, l'ex Fiorentina non è sparito completamente, e Inzaghi può comunque contarci in questo finale di stagione.