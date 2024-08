Ufficiale Venezia, 4 uscite: Busato, Tavernaro, Okoro e Peixoto in prestito alla Vis Pesaro

vedi letture

Uscite in casa del Venezia, alla vigilia della sfida dei veneti contro il Brescia, prevista domani alle 18:00 e valida per il primo turno di Coppa Italia. 4 i giocatori che vanno in prestito alla Vis Pesaro.

Ecco il comunicato dei lagunari: "Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio alla Vis Pesaro, con la formula del prestito fino al termine della stagione 2024/25, dei difensori Afonso Peixoto e Lorenzo Busato, del centrocampista Federico Tavernaro e dell’attaccante Alvin Okoro".

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili arancioneroverdi, Busato nel corso dell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze con la maglia della Primavera, di cui è stato capitano, impreziosite da 2 goal e 2 assist. Tavernaro nelle 30 partite disputate la scorsa stagione sempre con la Primavera del Venezia ha totalizzato quattro goal e quattro assist, insieme al compagno di squadra Okoro che invece ha preso parte a 30 incontri, realizzando 13 gol e 2 assist. Per il difensore Afonso Peixoto invece si tratta di un ritorno in maglia biancorossa, dove nell’ultima stagione ha totalizzato 22 presenze e un assist.