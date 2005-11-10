Non solo il Venezia: su Ché Adams del Torino c'è anche il Wolverhampton

Non solo il Venezia: su Ché Adams stanno sommando interessamenti e c'è qualche pista che porterebbe il centravanti del Torino lontano dalla Serie A. Sì, perché in Inghilterra, dove giocava prima di unirsi ai granata, l'attaccante scozzese è finito anche nel mirino del Wolverhampton, squadra che dopo la retrocessione dalla Premier League, giocherà il prossimo campionato di Championship (la B d'Oltremanica).

Tra l'altro Adams tra le due opzioni ad oggi sembrerebbe maggiormente orientato a dire sì ai Wolves, seguendo un suo personale desiderio di tornare in Inghilterra. Forti di questo, al Wolverhampton preparano la proposta giusta per convincere il Toro a cederlo. Il Venezia, comunque, non ha intenzione di alzare bandiera bianca.

Quanto potrebbe chiedere il Torino per Adams? Stando alle informazioni delle ultime ore, la prima proposta economica ventilata dal Venezia per il centravanti scozzese, stimata tra i 4 e i 5 milioni di euro, è stata rifiutata. Servirà qualcosa di più.