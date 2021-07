Venezia, contatti con il Cagliari per Farias: trattativa difficile, intesa economica lontana

Il Venezia punta Diego Farias per l'attacco. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it il club neopromosso ha avuto i primi contatti con il Cagliari per chiedere informazioni sul giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia. Affare comunque in salita, con l'intesa economica ancora molto lontana.