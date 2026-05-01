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Venezia, esplode la festa dei tifosi lagunari al Picco dopo la promozione in Serie A
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È già iniziata nella pancia del 'Picco' la festa dei tifosi del Venezia che torna in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria. Decisivo il 2-2 contro lo Spezia e questa è la gioia dei tifosi lagunari ancora dentro l'impianto ligure.
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