Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Venezia si assicura Helgason: "Di questa nuova avventura mi colpisce tutto"

Il Venezia si assicura Helgason: "Di questa nuova avventura mi colpisce tutto" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:47Serie A
Il Venezia ha annunciato l'acquisto di Helgason: il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2029: "Mi colpisce tutto di questo posto".

Dopo essersi svincolato dal Lecce, Thorir Johann Helgason trova squadra. Il centrocampista ripartirà ancora una volta dalla Serie A, più precisamente dal Venezia, con cui ha firmato un contratto di 3 anni, fino al 30 giugno 2029. A renderlo noto è stata proprio la società lagunare con una lunga nota sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista Thórir Jóhann Helgason, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2028/29. Dopo aver vestito la maglia dell'Haukar Hafnarfjördur, il calciatore islandese classe 2000 è passato al FH Hafnarfjördur dove ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze. Nella stagione 2021/22 approda in Italia al Lecce, club con cui totalizza 72 presenze, mettendo a referto 1 gol e 5 assist. Nel corso della stagione 2023/24 vive inoltre un’esperienza in Germania con l’Eintracht Braunschweig, dove realizza 3 reti e 4 assist in 27 partite. A livello internazionale, Helgason ha già indossato 20 volte la maglia della Nazionale islandese, segnando 2 gol. Benvenuto, Thórir".

Le parole di Helgason

Helgason ha commentato così la notizia ai canali ufficiali degli arancioneroverdi: "Sono molto felice di essere arrivato in un club che ha un progetto così solido e ambizioso. Di questa nuova avventura mi colpisce tutto: la società, lo staff tecnico, la città e i tifosi, che riempiono sempre lo stadio e trasmettono una passione incredibile. Arrivo con grande entusiasmo e voglia di mettermi subito a disposizione del mister e della squadra, di lavorare ogni giorno per crescere e dare il massimo in allenamento e in partita. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza e di scendere in campo con questi colori per aiutare il Venezia a raggiungere i suoi obiettivi".

Articoli correlati
Helgason a un passo dal Venezia: il centrocampista si svincolerà dal Lecce Helgason a un passo dal Venezia: il centrocampista si svincolerà dal Lecce
Sampdoria, ancora due tasselli per completare la rosa. E tante uscite da finalizzare... Sampdoria, ancora due tasselli per completare la rosa. E tante uscite da finalizzare
Camarda out per febbre, ma il Lecce vince con Helgason: 1-0 alla Carrarese Camarda out per febbre, ma il Lecce vince con Helgason: 1-0 alla Carrarese
Altre notizie Serie A
Di Francesco: "Sassuolo club che mi ha dato di più, Roma era il mio pallino" Di Francesco: "Sassuolo club che mi ha dato di più, Roma era il mio pallino"
15 milioni di euro per il primo colpo estivo: chi è Viery, nuovo difensore della... TMW15 milioni di euro per il primo colpo estivo: chi è Viery, nuovo difensore della Fiorentina
FIGC, Simonelli vicario di Malagò: tutte le leghe d'accordo sulla centralità della... TMWFIGC, Simonelli vicario di Malagò: tutte le leghe d'accordo sulla centralità della Serie A
Liberali va al Como, anche se il Milan offriva di più. Cos'è successo nelle ultime... TMWLiberali va al Como, anche se il Milan offriva di più. Cos'è successo nelle ultime ore
La Fiorentina si assicura uno dei 2010 più promettenti d'Italia. Affare fatto col... TMWLa Fiorentina si assicura uno dei 2010 più promettenti d'Italia. Affare fatto col Brescia per Beldenti
Raggiunti tutti gli accordi, Unai Gomez sempre più vicino all'Udinese: i dettagli... Raggiunti tutti gli accordi, Unai Gomez sempre più vicino all'Udinese: i dettagli
Doppio colpo Udinese, in arrivo Chakvetadze e Unai Gomez Doppio colpo Udinese, in arrivo Chakvetadze e Unai Gomez
Il Parma cede Sits in prestito: l'attaccante passa al Dordrecht fino a giugno 2027... UfficialeIl Parma cede Sits in prestito: l'attaccante passa al Dordrecht fino a giugno 2027
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Conte logora chi non ce l’ha: perché Marotta e De Laurentiis vogliono lui e non Mancini in Nazionale. Chi decide davvero il ct? Juventus, il settlement agreement è una benedizione
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, dal Gremio arriva Viery: l'annuncio del brasiliano e i dettagli dell'affare
Immagine top news n.1 Liberali non tornerà al Milan: il classe 2007 ha scelto il Como, costerà 6 milioni di euro
Immagine top news n.2 Palestra nuovo giocatore del Chelsea: lascia l'Atalanta e firma coi Blues per 7 anni
Immagine top news n.3 Juventus, come funziona il settlement agreement. E perché Carnevali “ringrazia” Vlahovic
Immagine top news n.4 L'Inter e Mkhitaryan ancora insieme: il centrocampista ha rinnovato fino al 2027
Immagine top news n.5 Como, fatta per Milla: il giocatore ha firmato, sei milioni di euro al Getafe
Immagine top news n.6 Juventus, per Kolo Muani primo assalto andato a vuoto: non bastano 33 milioni a convincere il PSG
Immagine top news n.7 Serie A 2026/2027 ai nastri di partenza, come sono oggi le rose delle 20 squadre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che è cambiato in un'incredibile estate per gli allenatori in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Liberali al retroscena su Ramos, il mercato unisce Milan e Como. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Clamoroso crollo Germania: i retroscena dell'ennesimo fiasco e quel che accadrà
Immagine news podcast n.3 "Ekhator-Liberali come segnali di cambiamento e la verità su Maresca". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Anche la MLS riesce a beffare la Serie A: così Lewandowski sceglie Chicago
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma da Scudetto con i big e Greenwood? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Bezzi: "Il più colpevole del fallimento è stato Ibrahimovic"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Bucchioni: "Carnevali, obiettivo conti a posto e squadra competitiva"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Francesco: "Sassuolo club che mi ha dato di più, Roma era il mio pallino"
Immagine news Serie A n.2 15 milioni di euro per il primo colpo estivo: chi è Viery, nuovo difensore della Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 FIGC, Simonelli vicario di Malagò: tutte le leghe d'accordo sulla centralità della Serie A
Immagine news Serie A n.4 Liberali va al Como, anche se il Milan offriva di più. Cos'è successo nelle ultime ore
Immagine news Serie A n.5 La Fiorentina si assicura uno dei 2010 più promettenti d'Italia. Affare fatto col Brescia per Beldenti
Immagine news Serie A n.6 Raggiunti tutti gli accordi, Unai Gomez sempre più vicino all'Udinese: i dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sorrentino proseguirà l'avventura al Padova. Il club annuncia di aver riscattato il portiere
Immagine news Serie B n.2 Mantova, ecco il colpo in attacco: Gliozzi ha firmato un triennale
Immagine news Serie B n.3 Modena, altro innesto dal Perugia: dopo Montevago arriva Bacchin. Firmato un triennale
Immagine news Serie B n.4 Ascoli, c'è concorrenza per Cardinali del Parma: inserimento da parte dell'Avellino
Immagine news Serie B n.5 Dopo Nunziante l'Arezzo tessera un altro portiere: è Seculin. Ha firmato un annuale
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, il primo acquisto parla svizzero: Gartenmann ha firmato un biennale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, rinnovo annuale per Franchini. Ma c'è anche l'opzione per una stagione successiva
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: 5 club annunciano i rispettivi allenatori
Immagine news Serie C n.3 Parma, il giovane Astaldi rinnova e va in prestito: giocherà in Serie C con la Pianese
Immagine news Serie C n.4 Anche l'Altamura annuncia il nome del nuovo mister: è l'albanese Memushaj
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, è Catalano il nuovo tecnico: ha firmato un biennale
Immagine news Serie C n.6 Savoia, annunciati direttore sportivo e allenatore: sono Mignemi e Formisano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Francia-Svezia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Norvegia-Francia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma, è addio con Kajzba: l'attaccante slovena è stata ceduta allo Zurigo
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, il nuovo responsabile dell'area tecnica è Di Martino. La nota del club
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, è addio con Vangsgaard dopo due anni: è stata ceduta all'Aston Villa
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, nuovo innesto in difesa: dall'Athletic arriva Nerea Nevado. Ha firmato un biennale
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'altra italiana va all'estero: Giuliani ha firmato con lo Stoccarda. Ha firmato un biennale
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Giuliani al Milan: "Amarezza per non aver portato il club dove merita"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 1 luglio 2004, la Grecia batte la Repubblica Ceca a Oporto. Con il silver gol di Dellas
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, Samardzic valore aggiunto dell'Atalanta di Sarri
Newsticker
30/06 Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Il legale: «Nessun rapporto con minorenni»
30/06 Olanda e Germania fuori dal mondiale, ai rigori fanno festa Marocco e Paraguay
30/06 La Fifa redistribuisce 1,2 miliardi di dollari tra nazionali e filiera dei club
29/06 Il Brasile vince in rimonta, 2 a 1 a un combattivo Giappone
29/06 I mega business del mondiale: dai 4,6 milioni di spettatori negli stadi ai 17 miliardi di impression