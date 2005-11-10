Ufficiale Il Venezia si assicura Helgason: "Di questa nuova avventura mi colpisce tutto"

Il Venezia ha annunciato l'acquisto di Helgason: il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2029: "Mi colpisce tutto di questo posto".

Dopo essersi svincolato dal Lecce, Thorir Johann Helgason trova squadra. Il centrocampista ripartirà ancora una volta dalla Serie A, più precisamente dal Venezia, con cui ha firmato un contratto di 3 anni, fino al 30 giugno 2029. A renderlo noto è stata proprio la società lagunare con una lunga nota sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista Thórir Jóhann Helgason, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2028/29. Dopo aver vestito la maglia dell'Haukar Hafnarfjördur, il calciatore islandese classe 2000 è passato al FH Hafnarfjördur dove ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze. Nella stagione 2021/22 approda in Italia al Lecce, club con cui totalizza 72 presenze, mettendo a referto 1 gol e 5 assist. Nel corso della stagione 2023/24 vive inoltre un’esperienza in Germania con l’Eintracht Braunschweig, dove realizza 3 reti e 4 assist in 27 partite. A livello internazionale, Helgason ha già indossato 20 volte la maglia della Nazionale islandese, segnando 2 gol. Benvenuto, Thórir".

Le parole di Helgason

Helgason ha commentato così la notizia ai canali ufficiali degli arancioneroverdi: "Sono molto felice di essere arrivato in un club che ha un progetto così solido e ambizioso. Di questa nuova avventura mi colpisce tutto: la società, lo staff tecnico, la città e i tifosi, che riempiono sempre lo stadio e trasmettono una passione incredibile. Arrivo con grande entusiasmo e voglia di mettermi subito a disposizione del mister e della squadra, di lavorare ogni giorno per crescere e dare il massimo in allenamento e in partita. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza e di scendere in campo con questi colori per aiutare il Venezia a raggiungere i suoi obiettivi".