Venezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Gudmundsson in tribuna, anche DiFra sorprende

Alle ore 18:30 al Penzo si gioca la partita tra Venezia e Fiorentina, penultimo match della 36^ giornata di Serie A, nella quale sono coinvolte sia la lotta all'Europa che quella per la salvezza. Con un successo i padroni di casa si porterebbero infatti al momento fuori dalla zona retrocessione, i viola invece sono 'obbligati' a fare tre punti per alimentare le ambizioni e dare un senso agli ultimi 180 minuti del torneo.

C'è una grandissima sorpresa in casa viola: già orfana di Kean, la squadra toscana deve fare a meno anche di Gudmundsson, che non va neanche in panchina. Attacco 'atipico' quindi con Fagioli alle spalle di Beltran. In difesa rientra Pablo Mari, in mediana Richardson e Adli con Mandragora. Una sorpresa anche in casa lagunare, perché Di Francesco schiera contro pronostico insieme Oristanio e Yeboah: largo dunque al doppio numero dieci, con due prime punte come Fila e Gytkjaer in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Fiorentina.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Oristanio.

A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Haps, Zampano, Gytkjaer, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni, Doumbia, Maric.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour; Beltran.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Colpani, Adli, Caprini, Parisi, Rubino, Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.