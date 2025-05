Venezia-Juventus, le formazioni ufficiali: Kolo Muani preferito a Vlahovic, out Busio

Sono ufficiali le scelte di formazione di Venezia e Juventus per la gara in programma alle ore 20.45 allo stadio Penzo, valida per il 38° turno di Serie A. Di seguito i due undici in campo, con Kolo Muani preferito a Vlahovic tra i bianconeri e l'assenza di Busio (neanche in panchina) tra i lagunari:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Yeboah, Fila. Allenatore: Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.