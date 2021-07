Venezia, obiettivo Giovinco per l'attacco di Zanetti: vuole tornare in Italia

Sebastian Giovinco è pronto a tornare in Italia dopo la lunga avventura all'estero, prima in MLS e ora all'Al Ahli. Secondo quanto rivelato da Sky, il Venezia sarebbe pronto ad accontentare la voglia dell'attaccante ex Juve e Parma, a caccia di un'aggiunta di spessore per l'attacco di Zanetti.