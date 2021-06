Venezia, promozione in Serie A. Mister Zanetti confermato leader del gruppo e primi colpi di mercato

Dopo 19 anni il Venezia conquista la promozione in Serie A. I ragazzi di mister Zanetti escono vincitori dalla doppia finale dei playoff di Serie B. Le due sfide contro Cittadella offrono un Venezia abbastanza diverso, se nella gara d’andata disputata Domenica 23 maggio al Tombolato di Cittadella gli arancioneroverdi fanno una grande partita in cui Francesco Di Mariano è il protagonista con il gol vittoria che ha consentito alla squadra lagunare di gestire un doppio risultato nella gara di ritorno disputata Giovedì 27 maggio allo stadio Penzo di Venezia. Nel match di ritorno è il Cittadella ad offrire una prestazione migliore, tant’è che a metà primo tempo riesce a trovare il vantaggio con Proia, ma il Venezia non molla e proprio nei minuti finali trova il gol del pareggio con Bocalon che regala la Serie A al club lagunare.

Dopo la promozione la dirigenza arancioneroverde ha confermato il leader del gruppo, mister Paolo Zanetti, che dopo aver avuto alcune proposte da altri club della massima competizione italiana ha deciso di continuare a sposare il progetto del presidente Duncan Niederauer.

Mister Zanetti oltre ad essere l’allenatore della prima squadra con il quale porterà avanti la sua filosofia di gioco e la sua mentalità che sono due fattori che hanno inciso notevolmente nei suoi ragazzi e che gli hanno permesso di ottenere la Serie A, nella prossima stagione avrà un ruolo da protagonista anche nel settore giovanile e sportivo del club, in questo nuovo ruolo dovrà valutare se ci potranno essere possibili innesti dalla primavera in prima squadra, ma la sua idea iniziale è quella di considerare la primavera a tutti gli effetti come una seconda squadra. Mister Zanetti è stato uno dei promotori del nuovo centro sportivo del Venezia che costerà oltre 5 milioni di euro al club lagunare e servirà ad ammodernare il centro sportivo del Taliercio. Il mercato invece sarà affidato ai dirigenti, direttore sportivo Mattia Collauto e direttore tecnico Paolo Poggi in primis che dopo aver consultato il mister cercheranno di rinforzare la rosa arancioneroverde.

Il mercato del Venezia, almeno da quanto dichiarato fin qui dalla società non dovrebbe essere un mercato di grandi nomi, ma sarà un mercato funzionale i nuovi innesti dovrebbero arrivare da campionati di secondo piano, ma saranno attentamente valutati come il neo acquisto David Schnegg terzino sinistro acquistato dal Lask, club che milita nella massima serie austrica. Altri nomi accostati al club lagunare sono Vladyslav Kochergin centrocampista ucraino dello Zorya Lugansk che nella scorsa stagione ha disputato la fase a gironi dell’Europa League realizzando un gol e Dor Peretz mediano israeliano che milita nel Maccabi Tel Aviv che nella scorsa edizione dell’Europa League ha totalizzato otto presenze con un gol e tre assist.