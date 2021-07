Venezia, Zanetti: "Fino a quando ci sarà speranza dovremo lottare per il nostro obiettivo"

vedi letture

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato oggi in conferenza stampa della stagione che sta per iniziare: "Fondamentale sarà la nostra mentalità che dovrà essere la stessa della scorsa stagione. Soprattutto non vorrò mai sentire un mio giocatore dire che non andremo da nessuna parte, se dovremmo morire moriremo, ma fino a quando ci sarà speranza dovremo lottare per il nostro obiettivo".

Leggi la conferenza stampa di Paolo Zanetti