Venezia, Zanetti: "Oggi si è visto il nostro cuore. Si tratta di una vera impresa"

vedi letture

Al termine della sfida del Penzo il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato così della promozione in Serie A della squadra lagunare: "Si tratta di un'impresa. Oggi non abbiamo giocato la gara che volevamo, abbiamo sofferto contro un Cittadella che ha giocato meglio per lunghi tratti e ci ha messo in difficoltà. Ma poi è uscito il cuore Venezia che è quello che ci ha portato fin qui. Abbiamo conquistato la promozione all'andata vincendo in casa loro, oggi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo".