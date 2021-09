Venezia, Zanetti: "Sarebbe stato un dramma perdere questa partita, punto che pesa"

Dopo il pareggio contro il Torino, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'atteggiamento è stato straordinario perchè dal punto di vista agonistico abbiamo incontrato una squadra che gioca ad un livello altissimo e se non si riesce a starci dentro difficilmente si riesce a portare a casa punti. Dispiace perchè abbiamo avuto qualche situazione interessate per far gol e non l'abbiamo fatto. In questa categoria bisogna essere cinici e la prima volta che abbiamo concesso qualcosa ci hanno fatto gol. Siamo stati bravi a tirare fuori il carattere per andarla a pareggiare e poi alla fine la solita situazione con il ciuccio che abbiamo spesso e abbiamo rischiato di perderla".

Con la superiorità numerica non aver sfruttato le occasioni.

"Fa parte dell'esperienza che ci manca. Oggi ci è andata bene perchè perdere questa partita sarebbe stato un dramma. E in una situazione dove volevamo fare a tutti i costi gol per vincerla abbiamo rischiato di perderla. Su questa situazione ci dobbiamo svegliare, adattarci alla categoria perchè qualsiasi cosa concediamo noi capitoliamo".

Quanto pesa questo punto?

"Qualsiasi punto per noi pesa. Il Torino aveva messo in difficoltà squadre importanti, con noi questo non si è visto. La squadra ha tenuto il campo bene, ha concesso poco. Il punto è importante, siamo ad inizio campionato ma la cosa che mi interessa è la continuità di prestazioni".

Non ha guardato il rigore?

"Il rigore non l'ho guardato. Per noi sono situazioni troppo importanti. La tensione è alta, sono contento che Aramu abbia fatto gol. Spero che questa prestazione sia di buon auspicio e che i miei giocatori trovino consapevolezza di poter far parte di un campionato così prestigioso. Pochi giocatori hanno fatto la Serie A, l'esperienza dobbiamo farla sul campo".

Johnsen dove può arrivare?

"Ha grandissimo margine di miglioramento. Arriva con una facilità incredibile e creare dei presupposti. Dove deve migliorare? Deve fare in modo che questi presupposti diventino concreti. Oggi ha fatto un ottimo assist sul rigore. Ha fatto un gol incredibile in fuorigioco. Il ragazzo credo che abbia dei colpi. I ragazzi vanno messi in campo. Non bisogna neanche avere paura di cambiare perchè oggi abbiamo visto volti nuovi fare una grande partita".