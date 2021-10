Ventola: "Inter, Calhanoglu è la nota stonata. Secondo me è il classico calciatore da coccolare"

Alla BoboTv, Nicola Ventola parla così del momento dell'Inter, che contro il Sassuolo ha centrato l'ennesima rimonta del suo campionato: "L'Inter col Sassuolo è andata in difficoltà, con le idee di Inzaghi te la rischi. Handanovic ha salvato la partita nelle fasi in cui l'Inter era in difficoltà, ma i quattro cambi hanno dato la svolta. Calhanoglu è la nota un po' stonatella, perché è quel classico calciatore che va coccolato, ha le qualità ma è discontinuo. Forse andrebbe tenuto in campo più spesso. Ha recuperato tre volte su tre, è una grande squadra".