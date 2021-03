Ventola: "L'Atalanta ha fatto la partita, ma l'Inter prende 3 punti. I campionati si vincono così"

Nell'ormai consueta diretta della Bobo TV, Nicola Ventola ha commentato la sfida tra Inter e Atalanta (vinta per 1-0 dalla squadra di Conte), posticipo che ha chiuso il 26° turno di Serie A: "Inter solida, l'Atalanta ha fatto la partita e messo in difficoltà le punte con il pressing, anche se non ha tirato chissà quanto in porta. Alla fine il risultato lo porta a casa Conte. Non mi aspettavo Vidal al posto di Eriksen, la Dea meritava di più e tatticamente mi aspettavo qualcosa di più. Alla fine +6, anche in questo modo si portano a casa i campionati".