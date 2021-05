Ventola: "Negli Emirati Arabi cambiavano squadra a seconda di dove giocava Baggio"

Nicola Ventola ha parlato di Roberto Baggio e dei suoi trascorsi comuni all'Inter in diretta su Bobotv: “Baggio era di un’umiltà e professionalità incredibile e per quello ha giocato così a lungo nonostante gli infortuni. All’estero, sia negli USA sia negli Emirati Arabi, si emozionavano a sentirlo nominare e addirittura cambiavano squadra in base a dove andava a giocare. Non ho mai sentito di nessun altro giocatore una cosa simile. All’Inter non giocava sempre, ma quando entrava in campo era decisivo, ma non faceva mai polemica ed era sempre pronto a dare il suo contributo. Ricordo l’esordio in Europa contro lo Skonto Riga in cui segnai su un suo assist e fu un sogno. Nel calcio di oggi avrebbe fatto ancora di più secondo me".