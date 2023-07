Venuti saluta la Fiorentina: "Non credevo che non mi sarebbe stato rinnovato il contratto"

vedi letture

Lorenzo Venuti, ex difensore della Fiorentina, ha parlato al Corriere dello Sport, spiegando così il suo addio: "Non credevo che non mi sarebbe stato rinnovato il contratto: mesi fa mi erano state fatte promesse a cui però non hanno seguito i fatti. In più di un'occasione erano stati spesi complimenti da parte del club nei miei confronti, frasi in cui ho riposto fin troppa fiducia. A gennaio ho capito che me ne sarei andavo via a zero e, lo ammetto, non è stato semplice concludere l'anno".

Venuti è poi stato interpellato sull'argomento futuro: "Tengo aperta qualsiasi porta. Intanto mi sto allenando per tenermi in forma, ma non mi precludo niente, compresa un'avventura all'estero. Negli ultimi 6 mesi a Firenze sono stato spinto da un'inerzia di cuore, perché mi erano venute a mancare le motivazioni. Io mi sarei legato a vita alla Fiorentina".