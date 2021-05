Verde e Pobega, Spezia avanti all'intervallo. Roma al momento fuori dall'Europa

Un super Spezia chiude il primo con un doppio vantaggio sulla Roma. Decidono le reti di Verde e Pobega, ma in tutta la prima frazione la squadra di Italiano ha dominato in lungo e in largo. Male la Roma, fallosa e molto imprecisa. In questo momento Sassuolo in Conference League.

LE SCELTE - Italiano cambia qualcosina, come aveva annunciato in conferenza stampa, dando spazio a chi ha giocato meno in questo finale di stagione. In porta, davanti a Rafael, ecco Vignali e Bastoni sulle fasce, con Capradossi e Terzi centrali. A centrocampo c’è Agoumé in regia, con Pobega ed Estevez mezze ali, mentre nel tridente, con Nzola, ci sono Gyasi e Verde. Nella Roma Fonseca è costretto a scelte obbligate e, davanti a Fuzato in porta, schiera Santon e Karsdorp terzini, con Kumbulla e Mancini centrali. A centrocampo spazio ancora per il giovanissimo Darboe che fa coppia con Cristante mentre in avanti, alle spalle dell’unica punta Mayoral, ecco Pedro, Mhkitaryan ed El Shaarawy.

VERDE LA SBLOCCA SUBITO - Lo Spezia parte subito forte, e nei primi due minuti entra con facilità in area giallorossa. Prima Nzola ignora Pobega solo sul centrosinistra dell’area e si vede respinta la conclusione, poi Verde calcia in porta con il sinistro da ottima posizione ma non riesce ad angolare, favorendo la presa di Fuzato. Lo stesso, Nzola dopo una bella incursione calcia sul fondo su servizio di Verde, ma sull’azione seguente le aquile sbloccano la gara: Nzola apre sulla destra per Verde che si inserisce e non ha difficoltà a battere Fuzato da pochi metri. Lo Spezia è una furia, la Roma sbaglia tutto: Pobega calcia da fuori e Fuzato risponde bene, parando in uscita bassa anche su Verde che calcia sulla ribattuta. La Roma continua a sbagliare tantissimo in uscita e lo Spezia punge con il suo pressing alto: Bastoni spinge molto sulla sinistra, Estevez e Pobega si buttano in continuazione dentro e Fuzato suda tre camicie.

LA ROMA PROVA LA REAZIONE MA LO SPEZIA RADDOPPIA - A metà primo tempo la Roma entra in partita: El Shaarawy ci prova da fuori, poi è il turno di Mancini, che stacca bene di testa su corner ma non riesce ad angolare, favorendo la parata di Rafael. Lo Spezia però è più attento e performante, e con Estevez sfiora il raddoppio da fuori: azione travolgente di Bastoni sulla sinistra, appoggio per l’argentino che calcia a giro e non trova la porta per centimetri. Lo Spezia è dominante e sul finale di primo tempo trova anche il meritato raddoppio: angolo dalla sinistra, sponda di testa di Capradossi e girata di Pobega, che da due passi sigla il 2-0 che chiude i primi quarantacinque minuti, perfetti per le aquile.

