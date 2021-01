Verità o pressione sull'avversario? Conte stuzzica la Roma: "È da Scudetto". Il video

vedi letture

"Sono forti e stanno facendo molto bene, possono giocarsela per lo scudetto e per un posto Champions". Nel calcio, anche e soprattutto in una stagione così intensa come questa, la pressione è parte del gioco. Per questo è tutto da capire se Antonio Conte, a proposito della Roma, nella conferenza stampa di vigilia, sia stato sincero al 100% o se abbia voluto metter ancora più tensione nelle aspettative della piazza. Tant'è, domani la risposta. Intanto queste sono le parole dell'allenatore nel video di TMW proposto in collaborazione con Sky Sport.