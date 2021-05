Verona, Barak: "Dobbiamo tornare a fare punti, nel calcio ci si ricorda di chi vince"

Ai microfoni di Sky, nel pre partita di Hellas Verona-Spezia, ha parlato Antonin Barak, centrocampista del Verona: “Dobbiamo fare punti perché è importante per noi. Nel calcio tutti si ricordano di chi vince, noi dobbiamo vincere le partite anche se le prestazioni andavano bene. Noi dobbiamo cambiare qualcosa per vincere. Non penso ai gol, per me è importante che la squadra vada bene e che facciamo un grande campionato. Fare sette gol mi piace, mi fa piacere aiutare con gol, ma non è una cosa a cui penso tanto”.