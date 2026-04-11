Live TMW Verona, Bowie: "Col Toro meritavamo un punto. Io in B? Qui sono felice"

Premi F5 per aggiornare la diretta

17.10 - Il giocatore del Verona, Kieron Bowie, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Si trova meglio con un altro attaccante nel reparto avanzato?

"Non cambia molto giocare da solo o con Orban, l'importante è trovare giocatori intorno a me. Purtroppo è arrivata una sconfitta, magari avremmo meritato un punto. Adesso reagiamo subito"

Resterebbe in Serie B?

"A gennaio ho firmato per quattro anni, quindi starò qui. Sono felice, mancano ancora sei partite e rimarrei anche in Serie B"

E' possibile il miracolo salvezza?

"L'obbligo è crederci, cerchiamo sempre di vincere nonostante le sfide contro squadre forti. Mancano 6 partite e dobbiamo recuperare nove punti, proveremo a recuperarli"

Che difficoltà avete trovato?

"Ogni settimana ci prepariamo in base all'avversario, ci adattiamo alle varie squadre. Cerchiamo sempre di giocare con i nostri punti di forza"

17.18 - Termina la conferenza stampa di Bowie