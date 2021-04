Verona-Fiorentina, formazioni ufficiali: out Zaccagni e Castrovilli, dentro Bessa e Bonaventura

L'anticipo odierno fra Hellas Verona e Fiorentina dà il via alla 32^ giornata di Serie A. Poche sorprese per i due allenatori, con mister Juric che lascia fuori Zaccagni e sceglie Bessa al fianco di Barak dietro l'unica punta Lasagna. In casa Fiorentina invece turno di riposo per Castrovilli, con Iachini che sceglie Bonaventura per comporre il terzetto di centrocampo con Pulgar e Amrabat. Davanti solita coppia con Ribery al fianco di Dusan Vlahovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tamese, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic