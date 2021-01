Verso il derby: Fonseca recupera Pedro. Lo spagnolo, da oggi in gruppo, andrà in panchina

Per la Roma secondo allenamento oggi in vista del derby, con Paulo Fonseca che è pronto a confermare l'undici che ben si è comportato contro l'Inter, nello scorso weekend. Capitolo infortunati: Santon, Mirante, Calafiori e Zaniolo hanno lavorato a parte, mentre è tornato in gruppo Pedro. Lo spagnolo diventa un'arma molto interessante a gara in corso, mentre dal primo minuto dovrebbe toccare ancora a Pellegrini e Mkhitaryan.