Verso il derby, Inzaghi recupera Acerbi ma è De Vrij il favorito per la difesa dell'Inter

vedi letture

Un'Inter al completo o quasi per Simone Inzaghi, che da domani ad Appiano avrà a disposizione tutti i suoi elementi. All'ordine mancano i sudamericani Lautaro Martinez, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez, che faranno ritorno in Italia solo tra ventiquattr'ore, ma il resto della rosa è già a disposizione di Inzaghi. Sarà da valutare Cuadrado, alle prese con una leggera sofferenza al tendine, ma il resto della rosa è recuperato.

Recuperato dunque anche Francesco Acerbi, pienamente a disposizione del tecnico e già in campo in gruppo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il centrale però non dovrebbe partire da titolare nel derby, con Stefan De Vrij in vantaggio. a