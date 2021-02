Verso il derby, l'Inter per strappare. Il Milan per la rivalsa

Una settimana ad alta tensione e due momenti opposti avvicinano l’Inter ed il Milan al Derby che vale una grande fetta della stagione delle due squadre. L’ultimo turno di campionato ha di fatto ribaltato le gerarchie, e non solo per mere ragioni di classifica, quanto piuttosto per l’approccio mentale che potrebbe contraddistinguere il lavoro in settimana di Conte e di Pioli.

Un successo nerazzurro potrebbe indirizzare il campionato in un primo vero strappo, mettendo più di una partita di distanza tra le due compagini e minando le sicurezze spensierate che avevano contraddistinto l’avvio di stagione del Milan. Al contrario, se i rossoneri dovessero confermare la supremazia cittadina ratificata nel corso del match d’andata, il discorso per la vetta sarebbe totalmente riaperto e rimesso in discussione anche in relazione a possibili reinserimenti dalle retrovie, visto l’assembramento di classifica che vede ben 7 squadre raccolte nei soli dieci punti che separano l’Inter capolista dalla Lazio di Simone Inzaghi. Insomma un discorso avvincente, che tra i tanti motivi di interesse avrà anche la disfida infinita tra Lukaku e Ibrahimovic: dopo avere archiviato il faccia a faccia di coppa Italia con tutte le conseguenze del caso, i due trascinatori della Milano calcistica saranno chiamati a far parlare nuovamente il campo.

In un duello che questa volta potrebbe davvero trovare il suo trionfatore definitivo.