Verso il ritorno della Serie A, sollievo per l'Inter

vedi letture

La settimana del ritorno del campionato si apre con la capolista sugli scudi. Questa volta le sirene che giungono dalla Cina non riecheggiano in maniera sinistra sul destino dell’Inter, ma piuttosto sembrano essere foriere di buone notizie. La visita di Zhang programmata per la metà del prossimo mese sarà anticipata dal pagamento di parte delle mensilità arretrate, e soprattutto dalla prima rata del trasferimento di Hakimi concordata con il Real Madrid. Una boccata di ossigeno che si aggiunge alle buone nuove provenienti dall’infermeria con la negatività di Handanovic e con il probabile riposo che verrà fornito ai nazionali più in vista per evitare il triplo impegno in pochi giorni.

Del resto, il calendario di aprile si preannuncia particolarmente fitto, ed il prossimo mese rappresenterà lo snodo fondamentale per provare a fare il vuoto rispetto alle inseguitrici in classifica.

Del resto, la situazione delle antagoniste per il titolo è ambivalente: da un lato il Milan che recupera Rebic e potrà finalmente contare sull’apporto di Mandzukic per il rush finale, dall’altro una Juventus alle prese con i dilemmi con vista sul futuro legati non solo alla permanenza di Pirlo.

Dietro allo scollinamento, le dinamiche di mercato: tra rinnovi da portare a termine e riscatti di cui decidere. Senza contare le probabili rivoluzioni che vedranno Roma, Napoli e probabilmente Lazio come protagoniste. Insomma, la storia la si inizia a scrivere da questa settimana.