Verso Juventus-Milan, Kulusevski: "Pirlo? Lo vedo tranquillo, come sempre..."

Appena 4 gol in 31 partite di campionato, solo la metà (16) giocate da titolare con la Juventus. "Sapevo che venendo a Torino non sarebbe stato facile - ha ammesso Dejan Kulusevsk a Sky Sport -, ma è giusto così. Se fosse stato tutto rose e fiori, non sarebbe stato divertente... Ho cambiato ruoli e modo di giocare, ma i concetti sono stati quasi sempre gli stessi: dialogare coi compagni, giocare vicino agli attaccati ed essere sempre nel vivo del gioco. Ho fatto meno assist e meno gol dell'anno prima, ma è normale. In alcune partite ho fatto meglio, in altre peggio. Più di questo però non avrei potuto fare. Non ho rimpianti. Chi toglierei al Milan? Troppo facile: il mio idolo Ibrahimovic - ammette Kulusevski in vista della gara di domenica contro i rossoneri -. Gli voglio molto bene, ma spero che non faccia una prestazione delle sue. Secondo me dovremo fare una gara molto attenta a livello di equilibrio, non dovremo buttarci in attacco, ma avere pazienza. Pirlo? Lo vedo molto tranquillo come sempre, è una persona molto tranquilla. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli".