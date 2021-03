Verso Qatar 2022 - Gruppo C: corsa Italia-Svizzera, azzurri avanti per differenza reti

vedi letture

Il Gruppo C di qualificazione europea a Qatar 2022 vede le due favorite Svizzera e Italia a punteggio pieno dopo due giornate facendo già il vuoto. Azzurri momentaneamente davanti per miglior differenza reti (+4 a +3). Gli scontri diretti si giocheranno in terra elvetica il 5 settembre e in Italia il 12 novembre. La corsa al Qatar riguarda già solamente queste due nazionali, considerando il dopo ko della Bulgaria in casa contro entrambe e lo scarso spessore di Irlanda del Nord e Lituania. Proprio contro questi ultimi la selezione di Roberto Mancini potrebbe chiudere questa finestra internazionale solitaria al comando.

Prima giornata

BULGARIA-SVIZZERA 1-3 - 7' Embolo (S), 10' Seferovic (S), 13' Zuber (S), 46' Despodov (B)

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 - 14' Berardi, 39' Immobile

Seconda giornata

BULGARIA-ITALIA 0-2 - 43' Belotti rig., 83' Locatelli

SVIZZERA-LITUANIA 1-0 - 2' Shaqiri

Classifica

Italia 6

Svizzera 6

Lituania 0

Bulgaria 0

Irlanda del Nord 0

Prossimo turno, mercoledì

IRLANDA DEL NORD-BULGARIA

LITUANIA-ITALIA

Gli altri "italiani" coinvolti, oltre agli azzurri di Mancini:

BULGARIA: Antov (Bulgaria), Hristov (Pro Vercelli), Galabinov (Spezia)

SVIZZERA: Freuler (Atalanta), Rodriguez (Torino)

LITUANIA: Adamonis (Salernitana)