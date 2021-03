Verso Qatar 2022 - Gruppo E: chi può fermare il Belgio? Il Galles è già al bivio

vedi letture

Nel Gruppo E di qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022 il Belgio parte subito bene, trascinato da Lukaku e De Bruyne. L'attaccante dell'Inter ha un ruolino di marcia impressionante con i diables rouges: 34 reti nelle ultime 29 partite, il centrocampista invece è il giocatore con la percentuale più alta di assist nella storia.: 226 passaggi decisivi in 561 incontri disputati con una media di 0,402 a partita. Numeri impressionanti, superiori a qualsiasi altro. Dietro di lui si pone persino Lionel Messi, che ha servito 342 assist ma in 910 partite, con una media di 0,37. Repubblica Ceca candidata principale a insidiare la selezione di Martinez: squadra con elementi in crescita, come Schick, rivitalizzato in Germania e Soucek, stella al West Ham e autore di una tripletta contro l'Estonia. Galles che trova la strada già in salita: Bale e compagni salteranno il prossimo turno e passano direttamente alla terza giornata in quella che è un vero e proprio spareggio per il secondo posto contro i cechi.

ESTONIA-REPUBBLICA CECA 2-6 - 12' Sappinen (E), 18' Schick (RC), 27' Barak (RC), 32', 43'e 48' Soucek (RC), 56' Jankto (RC), 86' H. Anier (E)

BELGIO-GALLES 3-1 - 11' Wilson (G), 22 ' De Bruyne (B), 28' Thorgan Hazard (B), 73' Lukaku rig.

Classifica

Repubblica Ceca 3

Belgio 3

Bielorussia 0

Galles 0

Estonia 0

2a giornata, 27 marzo

BIELORUSSIA-ESTONIA

REPUBBLICA CECA-BELGIO

3a giornata, 30 marzo

BELGIO-BIELORUSSIA

GALLES-REPUBBLICA CECA

Gli "italiani" impegnati:

BELGIO: Lukaku (Inter), Saelemaekers (Milan) e Mertens (Napoli)

REPUBBLICA CECA: Mateju (Brescia), Barak (Hellas Verona), Jankto (Sampdoria)