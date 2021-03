Verso Qatar 2022 - Gruppo F: Danimarca da record, cresce Damsgaard. Mercoledì sfida verità con l'Austria

Danimarca devastante nell'ultima giornata nel Gruppo F di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022. Otto reti segnate alla Moldavia, cinque delle quali nei primi 21'. Il risultato di 8-0 è un record per la selezione scandinava in una qualificazione ai Mondiali. In evidenza il sampdoriano Damsgaard, che alla sua seconda partita con la selezione maggiore fa doppietta. Peggior sconfitta di sempre per la Moldavia, che ora dovrà cercare di salvare la faccia contro Israele. Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di Roberto Bordin sulla panchina della selezione, considerando anche il pari casalingo all'esordio contro le Far Oer. Per il secondo posto l'Austria stacca momentaneamente la Scozia ma i giochi sono ancora apertissimi e mercoledì all'Ernst-Happel-Stadion di Vienna è già sfida verità tra la selezione di Franco Foda e quella di Kasper Hjulmand.

Prima giornata

ISRAELE-DANIMARCA 0-2 - 13' Braithwaite, 67' Wind

MOLDAVIA-FAR OER 1-1 - 9' Nicolaescu (M), 83' Olsen (F)

SCOZIA-AUSTRIA 2-2 - 55' e 80' Kalajdzic (A), 71' Hanley (S), 85' McGinn (S)

Seconda giornata

DANIMARCA-MOLDAVIA 8-0 - 19' rig. e 48' Dolberg, 22' e 29' Damsgaard, 35' Stryger Larsen, 39' Jensen, 81' Skov, 89' Ingvartsen

AUSTRIA-FAR OER 3-1 - 19' Nattestad (F), 30' Dragovic (A), 37' Baumgartner (A), 44' Kalajdzic (A),

ISRAELE-SCOZIA 1-1 - 44' D. Peretz (I), 56' Fraser (S)

Classifica

Danimarca 6

Austria 4

Scozia 2

Far Oer 1

Israele 1

Moldavia 1

Prossimo turno, mercoledì

MOLDAVIA-ISRAELE

SCOZIA-FAR OER

AUSTRIA-DANIMARCA

Gli "italiani" impegnati:

DANIMARCA: Maehle (Atalanta), Skov Olsen (Bologna), Eriksen (Inter), Kjaer (Milan), Damsgaard (Sampdoria), Stryger Larsen (Udinese)

MOLDAVIA: Ionita (Benevento), Dumbravanu (Genoa)