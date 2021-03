Verso Qatar 2022, Gruppo I: serata opaca per gli italiani di Polonia e Albania. Inghilterra prima

vedi letture

Vittoria nel big match di serata contro la Polonia degli “italiani” Glik, Bereszynski e Zielinski, per l’Inghilterra di Gareth Southgate. Decidono le reti di Kane e Maguire. Serata positiva anche per l’Albania che supera San Marino 2-0 con in campo Strakosha, Hysaj e Djimsiti. Nell’ultimo match del girone l’Ungheria supera agilmente Andorra in trasferta per 4-1.

GRUPPO I

San Marino-Albania 0-2 (63’ Manaj, 85’ Uzuni)

Andorra-Ungheria 1-4 (47’ Fiola, 51’ Gazdag, 58’ Kleinheisler, 90’ Nego, 92’ Pujol)

Inghilterra-Polonia 2-1 (19' Kane, 58’ Molder, 85’ Maguire)

Classifica

Inghilterra 9

Ungheria 7

Albania 6

Polonia 4

Andorra 0

San Marino 0