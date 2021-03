Verso Qatar 2022 - Gruppo J: strada in discesa per la Germania: Gnabry, che numeri

Siamo al girone J di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022: strada in discesa per la Germania che vince in Romania ed è prima a punteggio pieno al pari della sorprendente Armenia. La selezione di Joachim Low si gode Serge Gnabry, il cui score con la selezione è impressionante: 15 reti in 19 partite. Sono 18 i successi consecutivi della Nationalmannschaft nelle qualificazioni ai Mondiali, l'ultima a fermare i tedeschi fu la Svezia nel 2012 quando riuscì a rimontare da 0-4 a 4-4.

Prima giornata

LIECHTENSTEIN-ARMENIA 0-1 - 83' aut. Frommelt

ROMANIA-MACEDONIA DEL NORD 3-2 - 28' Tanase (R), 50' Mihaila (R), 82' Ademi (M), 83' Trajkovski (M), 86' Hagi (R)

GERMANIA-ISLANDA 3-0 - 3' Goretzka, 7' Havertz, 56' Gundogan

Seconda giornata

ARMENIA-ISLANDA 2-0 - 53' Barseghyan, 74' Bayramyan

MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN 5-0 - 7' Bardi, 51' e 54' Trajkovski, 62' Elmas, 82' Nestorovski rig.

ROMANIA-GERMANIA 0-1 - 17' Gnabry

Classifica

Germania 6

Armenia 6

Macedonia del Nord 3

Romania 3

Islanda 0

Liechtenstein 0

Prossimo turno, mercoledì

ARMENIA-ROMANIA

LIECHTENSTEIN-ISLANDA

GERMANIA-MACEDONIA DEL NORD

Gli "italiani" impegnati:

GERMANIA: Gosens (Atalanta)

ISLANDA: Bjarnason e Fridjonsson (Brescia)

MACEDONIA DEL NORD: Pandev (Genoa), Nikolov (Lecce), Elmas (Napoli), Nestorovski (Udinese)

ROMANIA: Marin (Cagliari), Mogos (Chievo), Radu (Inter), Man e Mihaila (Parma), Chiriches (Sassuolo)