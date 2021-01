Via al mercato, cosa serve al Benevento? Foggia punta un bomber per SuperPippo

Attaccanti che passione. Come per la maggior parte dei club di Serie A, anche per il Benevento, che peraltro dovrebbe salutare Iago Falque, gennaio sarà l’occasione di cercare sul mercato qualche gol in più. I sanniti, al netto di exploit, non hanno un vero e proprio bomber che garantisca continuità sotto rete ed è questa la lacuna (l’unica?) di una squadra che può lecitamente concorrere al titolo di rivelazione stagionale per quanto fatto vedere finora. Così, il ds Foggia dovrebbe tornare su piazza per cercare un bomber per SuperPippo Inzaghi: l’ultima suggestione porta ad Andrea Pinamonti, ma tra i nomi circolati vi sono anche quelli di Cutrone, Lammers, Inglese, Lasagna. Missione complicata: tanti club hanno la stessa priorità. Dovesse effettivamente partire Iago, non è escluso un tentativo per Falco, in uscita dal Lecce.