Via al mercato, cosa serve alla Fiorentina? Porte girevoli in attacco per i viola

Porte girevoli in attacco per la Fiorentina. I viola saluteranno Cutrone, destinato a fare rientro al Wolverhampton per poi ripartire, e forse anche Kouamé, ragion per cui cercano sul mercato un centravanti che possa fare sia concorrenza che compagnia a Vlahovic, sul quale comunque il tecnico Prandelli punta e non poco. L’ultimo nome è quello di Roberto Inglese del Parma, nel calderone dei sogni di gennaio ci sono anche Nsame (Young Boys), Caicedo (Lazio), Llorente (Napoli) e Lammers (Atalanta). Più complicato arrivare a Piatek, profilo comunque gradito, così come a Milik (Napoli) o Scamacca (Genoa). Completate le cessioni (non è esclusa quella eccellente di Callejon), i gigliati inseguono poi un rinforzo sull’out destro: dovesse partire Lirola, non dispiace affatto Andrea Conti, chiuso al Milan da Calabria. A centrocampo la coperta è lunghissima: in caso di sfoltimento, può anche tornare d’attualità il nome di Torreira.