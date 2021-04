Via in caso di eliminazione? Ten Hag: "Resterò all'Ajax anche se usciremo con la Roma"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico dell'Ajax, Erik ten Hag, ha parlato anche del suo futuro, che non dipenderà dal risultato di domani: "Continuerò ad allenare l'Ajax anche in caso di eliminazione. Sono concentrato sull'Ajax, ho un contratto per l'anno prossimo e sto bene qui. Sto costruendo la squadra per il futuro e siamo pronti a misurarci contro grandi avversari".