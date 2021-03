Vidal brucia i tempi. L'Inter può convocarlo già per l'infrasettimanale con il Sassuolo

Antonio Conte non dovrà pazientare molto per rivedere in campo Arturo Vidal - sottolinea Tuttosport - che ieri ha immortalato l’ennesimo step del suo programma di recupero, stavolta in palestra («Terza tappa, tratto finale... Dio è con me, sono ancora forte e benedetto, vamos con todo!», il messaggio del cileno su twitter). Il prossimo step è quello di tornare in gruppo ma Vidal ha mostrato una determinazione ferrea nel bruciare i tempi dall’intervento del 12 marzo al menisco mediale del ginocchio sinistro tanto che ormai è probabile un suo ritorno tra i convocati già per l’infrasettimanale con il Sassuolo (il 7 aprile, ndr).