VIDEO - Di Tacchio canta: "E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico"

"E tanto già lo so, che l'anno prossimo gioco all'Olimpico". Questo il coro che il capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio ha intonato con un megafono seguito poi dai tanti tifosi campani presenti all'esterno dell'Arechi per la festa promozione.

