VIDEO - Europa League, tutti i gol delle gare giocate alle 21.00

Le sette sfide delle 21 valide per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League hanno regalato tante emozioni e gol: Napoli sconfitto 2-0 in casa del Granada per quel che riguarda le italiane, mentre l'Arsenal fa 1-1 in casa del Benfica e i Rangers vincono con un clamoroso 4-3 sull'Anversa. Di seguito gol e highlights delle gare delle 21.00: