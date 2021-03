VIDEO - Fiorentina, tifosi ai Campini: "Rispettate la maglia". Domani la sfida col Parma

Quest'oggi, alla vigilia della delicata sfida salvezza contro il Parma, circa 150 tifosi della Fiorentina si sono ritrovati all'esterno del Centro Sportivo della Fiorentina per intonare cori come: 'Rispettate la nostra maglia' o 'Se andiamo in B vi facciamo un c..o così".

I tifosi viola hanno chiesto alla squadra di approcciare nel migliore dei modi il match di domani contro il Parma, partita che sarà fondamentale anche per il futuro di Cesare Prandelli. Ecco il video di Firenzeviola.it.