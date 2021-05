VIDEO - Inter, l'arrivo del pullman a San Siro: l'accoglienza dei tifosi nerazzurri

Tutto pronto per la festa Scudetto in casa Inter . Il pullman dei nerazzurri è arrivato a San Siro accolto da tutti i tifosi presenti nel piazzale dello stadio. Ecco le immagini dell'arrivo nel sottopasso prima della gara contro i bianconeri: