VIDEO - La Roma passa, il Tottenham no: la gol collection delle gare delle 18,55

La notizia migliore per l’Italia è il passaggio del turno della Roma, la notizia più clamorosa per tutti l’eliminazione del Tottenham per mano della Dinamo Zagabria. In basso il video con tutti i gol delle gare delle 18,55 di Europa League.