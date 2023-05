video Roma, il corteo dei tifosi giallorossi a Budapest: cresce l'attesa per la finale

Cresce l'attesa dei tifosi della Roma in vista della finale di Europa League di questa sera a Budapest. Proprio dalla capitale dell'Ungheria i sostenitori giallorossi hanno iniziato il corteo, con tanto di cori e fumogeni, per raggiungere la Puskas Arena, come testimoniato dal video di VoceGiallorossa.it.

Alle ore 21 il fischio d'inizio della sfida contro il Siviglia, con la squadra di Mourinho che cercherà il bis dopo la Conference League vinta l'anno scorso a Tirana, quando un gol di Zaniolo permise ai capitolini di riuscire a battere il Feyenoord per 1-0. Probabile che Paulo Dybala parta dal primo minuto, nonostante le parole di ieri dello Special One che aveva affermato di poter utilizzare la Joya solo per 20-30 minuti.