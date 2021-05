VIDEO - Roma-Manchester United 3-2: ai giallorossi non basta, in finale vanno gli inglesi

vedi letture

Un passivo eccessivamente pesante da ribaltare, un ko per 6-2 che obbligava la Roma all’impresa contro il Manchester United per centrare la finale di Europa League: agli uomini di mister Paulo Fonseca sarebbe servita una vittoria con quattro gol di scarto. La vittoria è arrivata, ma con un solo gol di scarto: 3-2 in favore dei giallorossi il finale. Per gli ospiti doppietta di Cavani, che aveva anche aperto le danze prima di trovare il gol del pari dopo le reti di Dzeko e Cristante, mentre le stesse sono chiuse dal romanista Zalewski. Ma ripetiamo, il successo non è bastato. La formazione inglese centra quindi la finalissima, quattro anni dopo l’ultima disputata e vinta (a Stoccolma contro l’Ajax): avversario di turno, il Villarreal.