VIDEO - Stella Rossa-Milan 2-2: Pavkov rovina la festa rossonera. Gli highlights della sfida

Con un colpo di testa vincente in pieno recupero, la Stella Rossa ottiene un pareggio molto importante in ottica qualificazione, mentre il Milan deve tornare a leccarsi le ferite per quanto sciupato nella ripresa, esattamente come accaduto contro lo Spezia, in campionato. Di Pavkov il gol che ha fissato il risultato sul 2-2, mentre in precedenza avevano insaccato Kanga, Hernandez e Pankov, ma nella propria porta. Di seguito highlights e gol della sfida: