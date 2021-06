Vieri: "Allenerei all'estero. In Italia troppi dirigenti con scarsa cultura calcistica"

Christian Vieri, ha rilasciato un'intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera, nella quale ha parlato anche del fatto che sta prendendo il patentino da allenatore: "Mi piacciono le nuove esperienze, ti arricchiscono la vita. Per esempio, il corso allenatori è fantastico in questo senso: tante ore in aula, percorso per nulla semplice, argomenti parecchio vari; una scoperta che ha ulteriormente allargato i miei orizzonti. Se siederò presto su una panchina? Non lo so, dipende dai progetti che mi verranno proposti. Per come sono fatto io è più facile che eventualmente vada ad allenare all’estero. Qui in Italia ci sono troppi dirigenti con scarsissima cultura calcistica".