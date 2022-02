Vieri sul Napoli: "Deve giocare con l'Inter per vincere se vuole davvero lo Scudetto"

Christian Vieri alla Bobo TV parla di. "Il Napoli deve giocare per vincere, non può pensare 'l'importante è non perdere'. Con Osimhen, Anguissa, Koulibaly in più sono forti: se vogliono vincere lo Scudetto devono battere l'Inter. Deve fare la sua partita ma deve cercare di riaprire il campionato. L'Inter difficilmente ne perderà contro squadre più deboli, può perdere col Napoli e il Napoli deve giocare per vincere. E poi ha Osimhen che è un grande giocatore, Mertens che è tanta roba...".