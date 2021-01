Vince la Fiorentina, Commisso: "Ho detto che non volevo più partite come quella di Napoli"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Crotone ha parlato così ai canali social della Fiorentina: "Scherzano tutti sul fatto che mi sono allenato con Vlahovic e abbiamo vinto (ride, ndr). Se fa gol come quelli di oggi, mi ci allenerò tutti i giorni. Io sono stato vicino alla squadra e ho detto che non volevo più partite come a Napoli. Oggi è stata tutta un'altra squadra. Potevamo anche avere un risultato migliore. Cosa ho detto alla squadra? Che gli voglio bene. Quando si vince siamo tutti contenti, quando perdi stanno tutti male. Oggi abbiamo meritato così come non abbiamo meritato a Napoli. Non scordiamoci di questa settimana e del lavoro fatto. Siamo tutti insieme. Io non posso venire a Firenze e si perde, sennò non vengo più", le parole riportate da Firenzeviola.it.