TMW Visite mediche per McKennie al JMedical: lo statunitense resta in attesa del mercato

vedi letture

Weston McKennie stamattina è arrivato al JMedical per effettuare i controlli di rito pre stagione. Il centrocampista classe 1998 della nazionale USA non è andato in ritiro in Germania con i compagni di squadra, dal momento che non fa parte del progetto tecnico del club bianconero in vista della prossima stagione, ed attende la giusta offerta per lasciare Torino in questa sessione di mercato. Oggi, intanto, per McKennie giornata di visite (guarda il video di TMW).

Il punto su Soule

Si avvicina a grandi passi il trasferimento di Matias Soule dalla Juventus alla Roma. Nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato, è arrivato il nuovo rilancio dei giallorossi per il 21enne, una nuova proposta che potrebbe portare ben presto alla chiusura dell'affare con i bianconeri. Ormai manca davvero pochissimo, questione di poco e sarà quindi il momento del tran tran con tanto di visite mediche e firma sul contratto con la sua nuova squadra. Da parte sua, ormai da diversi giorni, il fantasista argentino classe 2003 ha chiarito a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda come la sua preferenza fosse chiara e univoca: la Roma. E alla fine ecco il rilancio del club giallorosso, arrivato a mettere sul piatto della Vecchia Signora una proposta da 26 milioni di euro di parte fissa, ai quali possono essere aggiunti altri 4 milioni di euro di eventuali bonus. Cosa manca adesso per arrivare al traguardo? Un ultimo, piccolo sforzo da parte della Roma. Lato Juventus hanno fatto sapere che in caso quei 4 milioni vincolanti fossero legati a condizioni abbastanza facili da poter raggiungere, allora l'assalto si chiuderà. E a quel punto sarà possibile per i bianconeri muoversi concretamente in direzione del pallino Teun Koopmeiners dell'Atalanta.