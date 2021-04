Viviano e il gol annullato a Faraoni: "Toccare le braccia di un portiere è come fare uno sgambetto"

Sta facendo discutere il gol annullato a Davide Faraoni nel pomeriggio contro l'Inter. L'esterno del Verona, andando a saltare, tocca il braccio del portiere nerazzurro Handanovic, insaccando prima che l'arbitro Abisso annulli la rete. Su Twitter, il portiere del Karagümrük Emiliano Viviano, con più di trecento presenze in Serie A, ha spiegato i motivi dell'annullamento della rete, a suo modo di vedere sacrosanta: "C’è poco da spiegare, le braccia e le mani del portiere non si toccano, è come uno sgambetto per un calciatore! Faraoni non lo fa apposta ma Handanovic guarda la palla e se gli togli un braccio e normale non la prenda", ha scritto il portiere.