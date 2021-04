Vlahovic, 17 gol in Serie A prima dei 22 anni. L'ultimo a riuscirvi fu Vucinic

Gol numero 17 in questo campionato di Serie A per Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina a segno nel primo tempo contro la Juventus. Classe 2000, il serbo è arrivato a questo traguardo non avendo ancora compiuto 22 anni. L’ultimo a riuscirvi, evidenzia Opta, era stato Mirko Vucinic con la maglia del Lecce. Il montenegrino per la cronaca chiuse il campionato 2004/2005 a quota 19 reti.